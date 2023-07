La grande Une Dégradation météo attendue ce week-end à La Réunion

Météo France annonce un temps maussade et même pluvieux sur la moitié Sud-Est de La Réunion pour ce week-end après une journée de vendredi plutôt ensoleillée. Par NP - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 19:16

La journée de vendredi devrait être plutôt agréable à La Réunion mais les conditions météorologiques devraient se dégrader en fin de soirée et ce week-end.



"Dès demain soir, les averses devraient faire leur retour du côté du Sud Sauvage. Plus globalement l'est de l'île et les pentes du Volcan devraient connaitre des passages d'averses réguliers en cours de week-end", indique Météo France sur sa page Facebook.



Voici les prévisions détaillées de Météo France pour ce week-end :



Samedi 22 juillet

Une petite trace frontale est attendue, cela se traduit par un ciel bien nuageux avec des pluies sur la moitie Sud, approximativement de Saint-Pierre à Sainte-Rose, en passant par Cilaos et la région du Volcan.



Plus au nord, les nuages débordent par endroit mais le temps reste sec.



Dans l'après-midi, pas de réelle amélioration sur la moitié sud. Sur la moitié nord, les nuages débordent de plus en plus en devenant un peu plus menaçants. Quelques averses sont attendues ici ou là dans l'intérieur avec des débordements attendus sur le nord-ouest où des averses pourraient finir leur course sur le littoral.



Le vent de Sud-Est est modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60km/h sur le nord et le sud.



Mer forte de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table, agitée ailleurs. Houle australe voisine de 2 mètres et houle d'alizé entre 1 mètre 50 et 2 mètres.



Dimanche 23 juillet

Le ciel se montre clément en début de journée, avec un petit bémol sur la façade Est où quelques entrées maritimes sont attendues au lever du jour mais cela ne devrait pas durer.



Vers la mi-journée, les éclaircies se font plus rares et les nuages prennent la main. L’après-midi, le ciel est très nuageux sur l'ensemble de l'île avec des averses par place.



Le vent est généralement faible. Mer forte de la Pointe au Sel à Sainte-Rose, agitée ailleurs. Houle d'alizé voisine de 2 mètres.

