Météo Dégradation du temps prévue cet après-midi

Ce jeudi, on peut s'attendre à un temps similaire à celui d'hier, avec des averses particulièrement soutenues en fin de journée dans les Hauts et sur la région du volcan, prévoit Météo France Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 06:18

Régime de brises sur le Nord de l'île et le secteur Est, se renforçant sur le Sud.



De larges éclaircies agrémentent le ciel réunionnais en matinée. Au fil des heures, les nuages sont plus nombreux, surtout l'après-midi, et des averses éparses se produisent sur le relief.



Le vent se renforce progressivement l'après-midi et il s'oriente au Sud. Rentrant sur les plages de l'Ouest, il est propice à une sortie cerf-volant de fin de journée avec les enfants.



Par contre, le temps se dégrade dans les Hauts et sur la région du volcan avec des averses en fin d'après-midi, localement modérées voire fortes. Elles peuvent déborder sur la route en corniche en fin de journée.



Les températures sont toujours estivales sur les rivages, avec des niveaux souvent supérieurs à 30°C.



La brise matinale passe le relais à l'alizé qui accélère la cadence sur les côtes Nord et Sud en journée : les rafales approchent les 50 km/h. La mer est agitée au vent ; la houle d'alizé avoisine les 2 mètres sur les littoraux Est et Sud.