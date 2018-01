En raison de la dégradation des eaux de baignade des plages de Saint-Pierre et de L’Etang-salé due aux fortes précipitations, la baignade et la pratique des activités nautiques sont interdites sur le littoral du sud.



Des prélèvements seront effectués afin de vérifier la qualité de l'eau.



La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.