Dégradation de paillotes à l'Hermitage : Le procès renvoyé au 1er octobre

Les deux manifestants du KURR (Kolektif Unyon Réyoné Responsab) devaient être jugés pour dégradation en réunion des paillotes de l'Hermitage, ce mardi. L'audience a finalement été renvoyée au 1er octobre, à la demande du juge qui souhaite un examen plus approfondi de l'affaire.



Clément Dubar et Anthony Cayambo restent cependant sous contrôle judiciaire. Ils ont interdiction de se rendre sur les plages de la Saline et de se fréquenter.