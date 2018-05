Dégradation de paillotes : Les deux manifestants jugés aujourd’hui

Anthony Cayambo et Clément Dubar seront jugés devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce mardi. Soupçonnés d’avoir participé à la dégradation des paillotes de l’Hermitage le dimanche 8 avril, les activistes du KURR (Kolektif Unyon Réyoné Responsab) devront répondre de leurs actes devant un juge.Pour rappel, Clément, 27 ans, et Anthony, 43 ans, sont sous contrôle judiciaire depuis leur présentation devant le parquet le mois dernier. S’ils sont jugés pour "dégradation en réunion", eux parlent plutôt de "libération de l’espace public".En effet, les restaurants de l’Hermitage font polémique depuis qu’ils s’étendent jusque sur la plage, occupant la place anciennement accessible au public. Le tribunal administratif a d’ailleurs suspendu en mars dernier les arrêtés autorisant l’occupation temporaire des lieux par ces six restaurants et devra se prononcer définitivement à ce sujet le mois prochain.