Dégradation de la qualité de l’eau sur Cilaos

La CIVIS informe ses abonnés de la Commune de Cilaos qu’en raison des dernières précipitations, des perturbations sur le réseau sont à prévoir et la qualité de l’eau distribuée sur l’ensemble du cirque est susceptible de se dégrader.



La CIVIS recommande à ses abonnés ayant constaté une dégradation de la limpidité de leur eau de robinet :



• de prendre la précaution de ne pas la consommer directement (pour la boisson, la préparation des aliments…).



• de filtrer l’eau et la faire bouillir pendant 5 minutes avant de la consommer.



Toutefois, cette eau peut être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage).



Ces consignes doivent être respectées jusqu’à nouvel ordre.



Par, ailleurs la CIVIS rappelle que des perturbations sont toujours en cours sur l’ensemble du cirque de Cilaos et que par conséquent, les mêmes précautions et recommandations sont à prendre si vous constatez une dégradation de la limpidité de l’eau du robinet.