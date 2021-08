Revenir à la Rubrique CIVIS Dégradation de la qualité de l’eau sur Cilaos





La CIVIS recommande à ses abonnés ayant constaté une dégradation de la limpidité de leur eau de robinet :

• de prendre la précaution de ne pas la consommer directement (pour la boisson, la préparation des aliments…).

• de filtrer l’eau et la faire bouillir pendant 5 minutes avant de la consommer.

Toutefois, cette eau peut être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage).

Ces consignes doivent être respectées aussi longtemps que l’eau n’est pas redevenue limpide et au moins pendant les 24 heures qui suivent le retour à la normale.

La CIVIS remercie ses abonnés de leur compréhension.

La CIVIS informe ses abonnés de la ville de Cilaos, qu'en raison de travaux sur le réseau électrique de l'ensemble de la commune, des perturbations sont a prévoir sur l'ensemble du cirque. La qualité de l'eau distribuée est également susceptible de se dégrader.





