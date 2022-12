Dégradation de la météo à La Réunion jusqu'en début de week-end

Les conditions météorologiques devraient se dégrader à La Réunion au moins jusqu'à samedi, annonce Météo France. Le régime d'alizé a apporté du vent chaud en début de semaine avec des températures qui ont avoisiné les 30°C à Cilaos. Une humidification de l'air a été observée dès mardi soir avec des pluies légères à moyenne sur la côte Est.



Mais les conditions météorologiques vont être de plus en plus dégradées dans les prochains jours. Une masse d'air humide et instable qui se trouve actuellement à Rodrigues va concerner La Réunion vendredi et samedi. Un temps pluvieux généralisé est donc attendu, avec des averses plus importantes dans l'Est et de possibles orages.