Dégradation de la chaussée sur la RN2 : Travaux sur les viaducs de Sainte-Marie

Afin de préparer la réfection des couches de chaussée de la RN2 sur les viaducs Sainte-Marie et Charpentier les voies de circulation ont été déportées depuis quelques semaines. Par NP - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 14:57

Ce week-end, entre vendredi et samedi, l’usure de la chaussée, cumulée aux précipitations régulières, ont créé un nid de poule sur les voies côté montagne (dans le sens Saint-Denis → Saint-Benoît).



Ces dégradations subites ont généré des perturbations et certains accidents ont été constatés sur le secteur.



La Région Réunion tient à s’excuser auprès de tous les usagers impactés directement ou indirectement par ces évènements.



Dès samedi matin, les équipes de la Direction des Routes de la collectivité régionale sont intervenues en urgence pour baliser la zone et procéder à des réparations provisoires de cette chaussée. Ainsi, trois interventions ont été réalisées entre samedi et dimanche pour pallier à cette dégradation.



A l’heure actuelle, une vigilance renforcée est maintenue sur cette zone par les services de la Région Réunion d’ici à une réparation pérenne avant mercredi soir.



Les travaux planifiés dans les prochaines semaines dans le secteur permettront de rétablir une chaussée neuve beaucoup moins vulnérable à ce type de dégradation.