Dégradation de la Maison de la Citoyenneté : "J'étais sous influence"

De nouvelles interpellations ont été réalisées suite aux émeutes au Port dans la nuit du 29 au 30 juin dernier. Deux mineurs seront bientôt jugés devant la juridiction adéquate. Quant à Cédric P. dénoncé par ses pairs et une caméra de vidéosurveillance bien placée, il n'a pas vraiment su expliquer au tribunal son déchainement de violences. Par IS - Publié le Mardi 18 Juillet 2023 à 11:17





Pourtant, à en croire les images qui ont permis de remonter jusqu'à lui et ses comparses, dont deux mineurs récemment confondus et bientôt jugés par le tribunal pour enfants, le vingtenaire était bien motivé. "Un comportement grave dans un bâtiment qui est un symbole", fustige la représentante de la société. Ce lundi s'avance à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis Cédric P., 20 ans, la voix aussi fluette que son physique. Le jeune homme interrogé sur ses motivations lorsqu'il a balancé un cocktail Molotov et une bouteille d'essence au coeur de la Maison du Citoyen du Port ne sait pas trop quoi répondre. "C'est pour le jeune Nahel" se souvient-il soudain. Mais à part cette phrase laconique, les magistrats en charge de décider de la peine à lui infliger n'obtiendront pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'il "[était] sous influence".Pourtant, à en croire les images qui ont permis de remonter jusqu'à lui et ses comparses, dont deux mineurs récemment confondus et bientôt jugés par le tribunal pour enfants, le vingtenaire était bien motivé. "Un comportement grave dans un bâtiment qui est un symbole", fustige la représentante de la société.

En contrat d'apprentissage depuis un mois et pour une durée qu'il n'est pas en mesure de préciser au tribunal, Cédric P., qui a arrêté sa scolarité en seconde et qui, selon l'enquête sociale rapide, passe une partie de son temps à fumer du zamal "pour décompresser", a été incarcéré pour un an à l'issue de l'audience correctionnelle. Un sursis probatoire d'un an pèsera ensuite sur sa tête avec une obligation de soins, de travail et d'indemnisation. Il devra également suivre un stage de citoyenneté.