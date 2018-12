Dégradation de Score Vauban: Deux casseurs-pilleurs présumés placés en détention

Les interpellations se poursuivent suite aux deux semaines tendues liées au mouvement des gilets jaunes. Les manifestations en journée, laissaient place aux dégradations et pillages le soir. Ce jeudi, deux jeunes, de 21 et 25 ans, étaient présentés devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Soupçonnés d’avoir participé au pillage du supermarché Score Vauban à Saint-Denis, les deux hommes ont demandé un délai pour préparer leur défense.



Si les prévenus sont parmi plus d’une centaine de personnes à être entrées dans l’enseigne et de l’avoir dégradée et pillée, l’un d’entre eux est soupçonné d’avoir mené l’action. Avec plusieurs condamnations sur leur casier judiciaire et des dommages s’élevant à 47.000 euros, les deux hommes ont été placés en détention provisoire, dans l’attente de leur audience prévue le 10 janvier prochain.