Défilé du 31 décembre au Port : 4 hommes jugés, manifestation devant le tribunal

4 "grands frères" du Port interpellés suite au rassemblement organisé pendant le Réveillon de la Saint-Sylvestre vont être jugés ce mercredi. Environ une centaine de Portois manifeste devant le tribunal de Saint-Denis pour réclamer l'abandon des poursuites. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 14:56 | Lu 2084 fois

Les soutiens de 4 Portois sont présents devant les grilles du tribunal de Saint-Denis, ce mercredi après-midi. À l'intérieur, les 4 hommes vont être jugés aujourd'hui pour des faits liés au rodéo sauvage et au rassemblement du 31 décembre dans les rues du Port.



Un défilé malgré le couvre-feu



Des faits variés sont reprochés aux 4 suspects dont 3 se présentent aujourd'hui libres - sous contrôle judiciaire - au tribunal de Champ Fleuri. Ils sont notamment soupçonnés d'avoir pris part à l'organisation du traditionnel défilé du réveillon du Nouvel An au Port.



Ce soir-là, des centaines de personnes s'étaient donné rendez-vous dans le centre-ville du Port pour fêter l'arrivée de 2021. Un rassemblement organisé alors que le Préfet avait déclaré un couvre-feu sur toute La Réunion.



Un sentiment d'injustice



La défense des Portois jugés aujourd'hui est simple : Ils se sont mobilisés pour encadrer un rassemblement spontané et ont voulu tout faire pour éviter des débordements pendant le défilé. Décrits comme des "grands frères" par leurs soutiens, ils affirment avoir servi à maintenir l'ordre et la sécurité.



Une manifestation se tient donc ce mercredi devant les grilles du tribunal de Champ Fleuri. Des centaines de personnes sont venues réclamer l'abandon des poursuites à l'encontre des 4 jeunes hommes.



