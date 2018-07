Défilé du 14 juillet: Répétition générale avant le jour "J"

Le jour de la fête nationale approchant à grands pas, l'entrainement général pour le défilé du 14 juillet sur le Barachois à Saint-Denis a eu lieu ce matin devant l'état major des FASZOI.



Toutes les corporations participantes au défilé avaient rendez-vous pour une répétition grandeur nature dans le but de coordonner avec précision le timing du déroulé de la cérémonie. Suivant un protocole précis et minuté, la cérémonie débutera par la revue des troupes du Général commandant les FASZOI.



Les honneurs au drapeau seront ensuite rendus par les autorités avant une remise de médailles dont plusieurs légions d'honneurs et des médailles militaires. Viendra ensuite le défilé aérien puis le défilé des troupes au sol. La cérémonie sera clôturéz par un défilé motorisé.



Cette répétition générale aura permet aux 622 défilants d'avoir une vison globale sur l'ensemble du dispositif. La cérémonie, qui débutera à 10h, durera un peu plus d'une heure.