Défilé de stars de la téléréalité à l'aéroport Roland Garros

Kevin, Ines, Aurélie, Riccardo et Nehuda, Angèle et plusieurs autres stars de la téléréalité ont débarqué ce matin à La Réunion. De nombreux bloggeurs évoquent leur possible participation à l'émission Les Vacances des Anges 4 qui doit être tournée très prochainement à La Réunion.

Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 09:53 | Lu 9937 fois