Déficit du PRMA : "Nous nous efforçons de trouver des solutions"

Le communiqué :



Depuis notre arrivée en 2022 au PRMA, nous avons souhaité remettre en question certains fonctionnements, conscient.es qu'ils ne sont plus forcément en phase avec les besoins de la filière dont nous entendons les craintes et problématiques. La situation financière déficitaire du PRMA nous affecte profondément, et nous nous efforçons de trouver des solutions.



Nous regrettons le manque de communication envers les bénéficiaires, et tâcherons à l'avenir d'améliorer ce point.



Cette situation n'est acceptable ni pour le PRMA, ni pour la filière, ni pour les partenaires financiers qui ont été alertés, qui sont mobilisés, et qui étudient en ce moment même la possibilité d'une aide exceptionnelle supplémentaire afin de répondre au mieux, en fonction de leurs possibilités budgétaires, aux évolutions des besoins de la filière concernant les dispositifs FRAM et Tournée Générale. Nous présenterons un budget prévisionnel rectifié à l'issue des retours de nos partenaires qui permettra de revoir à la hausse les niveaux d'intervention de ces dispositifs.



La situation financière ainsi que les réformes que nous mettons en place depuis un an créent aussi des contraintes fortes pour les collaborateur.trice.s (la direction et l'équipe) qui se trouvent en première ligne et qui font face à l'impatience justifiée des usager.ère.s. Depuis la mise en place des dispositifs d'aide à la filière, de plus en plus de groupes se structurent et se professionnalisent. Il y a beaucoup plus de demandes légitimes et le taux de déçu.e.s progresse car le niveau des fonds de soutien n'est plus en adéquation avec les besoins du secteur. Nous sommes en train de redéfinir les cadres de nos dispositifs, après avoir travaillé en concertation avec la filière, pour que les commissions puissent évaluer au mieux la répartition de ces aides.



Concernant les salarié.e.s, la direction a engagé la mise en place de procédures pour améliorer la qualité de vie au travail, et nous nous assurons aussi que l'équipe et la direction trouvent un équilibre serein pour avancer dans de bonnes conditions.



La direction a accueilli avec beaucoup d'intérêt la décision de réalisation d'un audit diagnostic/perspectives du PRMA, que nous avons demandé aux services de la Région et de l'Etat il y a quelques semaines déjà. Cet audit nous permettra d'envisager une redéfinition des cadres et des missions du PRMA afin qu'ils soient en phase avec les besoins d'un secteur qui a profondément évolué ces 25 dernières années. Le bureau, la direction et l'équipe participeront activement à cette démarche structurante.



Le Bureau du Pôle Régional des Musiques Actuelles de la Réunion

