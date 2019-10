Déficit de la Sécurité Sociale: Les retraités bénéficiant d’une retraite supérieure à 2000€ dans le viseur en 2020

Des pensions de retraite qui augmentent moins que les prix... Ceci était déjà le cas cette année, mais sera reconduit l'année prochaine, pour les personnes touchant plus de 2 000 euros net par mois. En effet, en 2020, un retraité qui perçoit plus de 2 000 euros brut par mois verra sa pension revalorisée de 0,3%... alors que l'inflation, elle, augmente de 1,2%. Résultat : une véritable perte de pouvoir d'achat.



Chez les retraités eux-mêmes, les avis divergent. Pour certains, mettre de l'argent de côté ou voyager est presque devenu de l'histoire ancienne, car leurs économies en prennent un coup. D'autres sont au contraire nettement plus compréhensifs et estiment qu'il faut être solidaire lorsqu'on a une pension plus que correcte. Neuf organisations de retraités ont appelé à une manifestation au niveau national le mardi 8 octobre.



Les retraités touchant moins de 2 000 euros net par mois se verront être revalorisés normalement, soit 1,2%.



L'opposition indique comprendre "la colère" de ces retraités qui vivent comme un harcèlement les décisions du gouvernement. Ce dernier se défend en déclarant qu'il souhaite répartir et mettre en avant la solidarité pour permettre de financer les mesures en faveur du pouvoir d'achat des actifs. Limiter l'augmentation des pensions de retraite devrait permettre au gouvernement de réaliser 2,8 milliards d'économies cette année.