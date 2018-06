A la Une .. Déficit de 15 millions d'euros de la Sodegis : La CASUD réfléchit à un plan d'action

15 millions d’euros. Le montant annoncé du déficit de la Sodegis à ce mercredi fait l’objet d’un conseil communautaire exceptionnel de la CASUD, la collectivité étant actionnaire majoritaire du bailleur social.



Un déficit mis au jour après le départ de Bachil Valy, alors encore président de la structure et Philippe Asservadompoullé, directeur général, avait lancé André Thien Ah Koon dans un communiqué la semaine dernière.



Le détail et l’origine de ce déficit sont pour le moment encore flous, CASUD et Sodegis préférant attendre les conclusions de deux audits en cours. L’un réalisé par l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), l’autre commandé en interne.







Des pistes qui seront évoquées ce soir lors d’une réunion avec le préfet entre Patrick Lebreton et François Cornuz, directeur général de la Sodegis, engagé pour une mission de 6 mois. Ce dernier a également la lourde tâche de rassurer le personnel éprouvé l’année dernière par des plaintes déposées notamment pour discrimination à l’encontre de son ancien directeur et probablement inquiet pour son avenir au vu de la situation financière de l’entreprise publique locale. La société d’économie mixte, créée en 1990 par les maires du sud dans le but de conduire leurs politiques d’aménagement en matière de logement social, est passée "d’une course en avant à une fuite en avant", a lancé Rito Morel, conseiller communautaire. Et craignant "un risque de prise de contrôle par un opérateur extérieur, à l’instar de ce qui s’est passé pour la SIDR" ( rachetée par la SNI ), la collectivité a adopté, ce jour, une motion de soutien à son opérateur mais surtout réfléchit à un plan d’action. "Tous les scénarios possibles sont envisagés dont le rapprochement de la Sodegis et la SEMADER. Pas un mariage, mais une mutualisation", a précisé, Patrick Lebreton, le nouveau président de l’entreprise publique locale. Autre solution abordée: une restructuration du capital dans le cadre d’un plan de redressement.Patrick Lebreton a également proposé une baisse de 30 % des jetons de présence pour les élus et 10% pour les administrateurs, "un geste que l'ANCOLS attend".Des pistes qui seront évoquées ce soir lors d’une réunion avec le préfet entre Patrick Lebreton et François Cornuz, directeur général de la Sodegis, engagé pour une mission de 6 mois. Ce dernier a également la lourde tâche de rassurer le personnel éprouvé l’année dernière par des plaintes déposées notamment pour discrimination à l’encontre de son ancien directeur et probablement inquiet pour son avenir au vu de la situation financière de l’entreprise publique locale. PB Lu 295 fois





