Déficit d'agents pénitentiaires: Jean-Hugues Ratenon et David Lorion interpellent la ministre

Jean-Hugues Ratenon et David Lorion ont ce lundi interpellé la Garde des sceaux, Nicole Belloubet, sur le déficit d’agents pénitentiaires à La Réunion. Selon les députés, malgré le déblocage d’une trentaine de postes, le département ferait face à un déficit de 50 agents. En cause: de nombreux départs à la retraite et un manque structurel.



A cela s’ajoutent des conditions de travail dégradées: vétusté et surpopulation notamment à la maison d’arrêt de St-Pierre, notent les deux élus qui se sont rendus sur place en novembre dernier. "Nous avions été frappés par la très grande vétusté des lieux -aménagement datant des années 30-, pour ne pas dire insalubrité, qui n’est pas digne d’un état de droit".



David Lorion et Jean-Hugues Ratenon pointent également l’absence de commission administrative paritaire interregionale (CAPI) dans le département permettant aux différentes organisations syndicales de donner un avis sur les sujets relatifs aux carrières individuelles.



L’affectation des agents devrait ainsi être "prioritairement désignée parmi les bénéficiaires des CIMM".