A la Une . Déficit : "Saint-Benoît est sur la bonne trajectoire"

Le maire de Saint-Benoît a présenté lors du conseil municipal le rapport de la Chambre régionale des Comptes. Il explique que l'organe de contrôle des finances publiques a validé le budget primitif et a noté que plusieurs objectifs avaient été atteints par la municipalité. Par Samuel Irlepenne et Baradi Siva - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 10:31





"J'ai rappelé que la Chambre régionale des Comptes a validé le budget primitif 2021 de la ville de Saint-Benoît et que le compte administratif", explique-t-il avant d'ajouter, "elle a reconnu que nous étions sur la bonne trajectoire de redressement des comptes de la ville et a rappelé qu'il y a encore des efforts à réaliser."



Le maire de Saint-Benoît déclare aussi : "Nous sommes encore dans une situation de déficit structurel sur Saint-Benoît. Nous sommes passés de -19 millions d'euros l'année dernière à -8 millions d'euros cette année."



Des bons points pour Saint-Benoît



"La Chambre régionale des Comptes rappelle aussi que nous avons déjà atteint un certain nombre d'objectifs et notamment en ce qui concerne la réduction de la masse salariale de plus de 3 millions d'euros en moins d'un an. Saint-Benoît est sur la bonne trajectoire", assure-t-il.



"C'est aussi ce qui a été souligné lors de la signature du COROM lundi dernier avec le préfet de La Réunion", précise Patrice Selly qui fait ici référence aux Le conseil municipal de Saint-Benoît s'est tenu vendredi. La quasi-gratuité de la cantine scolaire a été actée . Mais c'était aussi l'occasion pour le maire de la commune de faire le point sur les finances de la ville. Saint-Benoît est en déficit depuis plusieurs années et a failli être placée sous tutelle. Patrice Selly se félicite du redressement financier déjà entamé mais reste conscient du travail encore à accomplir."J'ai rappelé que la Chambre régionale des Comptes a validé le budget primitif 2021 de la ville de Saint-Benoît et que le compte administratif", explique-t-il avant d'ajouter, "elle a reconnu que nous étions sur la bonne trajectoire de redressement des comptes de la ville et a rappelé qu'il y a encore des efforts à réaliser."Le maire de Saint-Benoît déclare aussi : "Nous sommes encore dans une situation de déficit structurel sur Saint-Benoît. Nous sommes passés de -19 millions d'euros l'année dernière à -8 millions d'euros cette année.""La Chambre régionale des Comptes rappelle aussi que nous avons déjà atteint un certain nombre d'objectifs et notamment en ce qui concerne la réduction de la masse salariale de plus de 3 millions d'euros en moins d'un an. Saint-Benoît est sur la bonne trajectoire", assure-t-il."C'est aussi ce qui a été souligné lors de la signature du COROM lundi dernier avec le préfet de La Réunion", précise Patrice Selly qui fait ici référence aux 2,5 millions d'euros débloqués par la préfecture dans le cadre du Contrat de redressement en Outre-Mer