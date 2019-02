Communiqué Défi zéro déchet dans l'Ouest: Première rencontre avec les participants Suite à l’appel à candidatures du TCO, 40 foyers ont été sélectionnés pour participer au "défi zéro déchet". Ils ont été conviés à une première réunion d’information collective ce samedi 16 février, en présence des différents partenaires de l’opération.





Toutes les communes du territoire sont représentées (dans des proportions différentes) : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Le panel, bien que composé de 35% de participants « déjà très sensibles à la démarche zéro déchet et y font très attention », comprend 65% des foyers qui sont « intéressés par la démarche mais n’arrivent pas à passer à l’acte » ou « tout nouveau dans le monde du zéro déchet mais avec l’envie de revoir leurs modes de consommation ». C’est ce qui va être très intéressant à observer…



Pour y parvenir, les foyers seront accompagnés tout au long du défi (suivi par un référent, matériel mis à disposition, visites et ateliers divers, …). Les participants s’engagent à peser quotidiennement leurs déchets. Des données précieuses et surtout tangibles qui permettront d’en retirer un bilan objectif après l’expérimentation. Rendez-vous pour les résultats au mois de juin… D’ici-là, bon défi aux 40 foyers volontaires et engagés !



Réduire le coût de ses achats



Pour rappel, l'opération part d'un constat éloquent : nous produisons beaucoup trop de déchets : 600 kg par habitant et par an (moyenne nationale) – 560 kg par habitant du TCO. La finalité est de s’appuyer sur une expérimentation grandeur nature pour démontrer que cela est accessible à tous et inspirer d’autres usagers par l’exemple de ces foyers témoins. En suivant leurs aventures, les autres usagers pourront ainsi répliquer leurs trucs et astuces pour réduire leurs déchets. Une façon ludique et responsable de devenir aussi acteur de sa vie !



