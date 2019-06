Défi zéro déchet: L’heure du bilan a sonné !

Chiffres clés

40 foyers engagés

4 mois d’expérimentation

1 mois de pesées quotidiennes des déchets en gardant les mêmes habitudes qu’auparavant

2 mois de pesées quotidiennes des déchets, en adoptant au moins 3 gestes quotidiens de réduction des déchets

Résultat : une diminution moyenne de 43% de leurs déchets

un participant dans la démarche zéro déchet produit 3 fois moins de déchets qu’un habitant du TCO ne pratiquant pas spécialement la réduction (90 kg/habitant/an vs 315 kg/habitant/an)

5 à 6 fois moins de production d’OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) ► Soit une économie potentielle sur la gestion des déchets de plus de 14 millions d’euros ! Si tous les usagers obtenaient ces mêmes réductions…

Les gestes de réduction les plus pratiqués

l’attention portée aux achats (en vrac et sans emballages)

le compostage (ou le lombri-compostage en appartement)

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !



La matinée de rencontre en images

Le « Défi zéro déchet dans l’Ouest » mené en 2019 est une action participative phare qui succède à l’opération « Des poules pour réduire vos déchets » , réalisée en 2018. Cette opération Défi zéro déchet dans l’Ouest a mobilisé une quarantaine de foyers sur plusieurs mois et suscité l’intérêt des autres usagers qui ont suivi leurs aventures sur le web et à travers les relais médias.Cette rencontre nous a permis de partager les données recueillies au niveau des pesées des déchets par les foyers et d’entendre le témoignage de leurs expériences. L’occasion également de remercier, féliciter les participants et les encourager à continuer à inspirer les autres dans leur démarche de réduction des déchets au quotidien.