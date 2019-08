Défi relevé aux jeux citoyens de la jeunesse Saint-Pauloise !

Une trentaine d’équipes s’est affrontée le samedi 3 août à la Cocoteraie de l’Étang Saint-Paul sur les différents parcours à sensation proposés lors des jeux citoyens de la jeunesse Saint-Pauloise.Sous un soleil de plomb, les équipes devaient valider leur passage sur les différentes activités, dévoiler leur talent sur une scène libre (slam, rap, danse, graff, parcours) et, en parallèle, bénéficier de conseils de professionnels de la santé, de l’insertion et du développement durable. (Photo de Une : David Ledoux)De l’agilité, de la stratégie, de la condition physique, du courage, il en fallait pour franchir les obstacles tels que le plan incliné, la traversée du tunnel, l’accrobranche, la course goni, la tyrolienne… Il fallait également ramper sur le sable et surmonter l’incontournable et tant redouté de nos compétiteurs : le franchissement aquatique!Une journée placée sous le signe de la jeunesse comme nous l’a rappelé le maire, Joseph Sinimalé, qui a tenu à souligner l’importance des répercutions que peuvent avoir cette journée sur les jeunes… « de l’effort, de l’encouragement, du courage, de l’esprit d’équipe, sont aussi des qualités que l’on recherche dans le monde du travail et dans notre société actuelle … de votre mixité vous en faite une force ». Tous les compétiteurs présents étaient heureux d’avoir accompli un tel exploit.Pour clôturer la journée sportive, les artistes incontournables de la scène réunionnaise actuelle, PLL et Abdoul, ont assuré une prestation scénique sur laquelle le public ne s’est pas privé de « bouger, bouger le bassin ».-1er : équipe du Bernica – Les Tangors– 2ème : équipe du PCS Saphir– 3ème : Équipe 1 de la Rue Jacquot Retour en images sur le site de la Ville de Saint-Paul (Photos : service communication & David Ledoux)