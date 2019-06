Défi Handicap ce dimanche à l'Entre-Deux

L'association Handisport de La Réunion, en partenariat avec le CCAS de l'Entre-Deux et le comité associatif de l'Entre-Deux, organise ce dimanche la 10e édition de Défi Handicap. Un évènement qui se déroulera à la salle d'animations et de loisirs de la commune de 9h à 15h.



Les invités seront accueillis dès 9h par un petit-déjeuner convivial, en compagnie du Choeur Café, La Primevère et les bénévoles. Différentes activités seront proposées tout au long de la matinée (bochia, pétanque, karaoké, jeux de société). Le public pourra également déambuler dans les nombreux stands d'infos et de prévention installés sur place.



Une allocution des officiels sera faite peu avant le repas à 12h15, suivie d'un défilé de l'association des personnes de petites tailles de La Réunion et d'un atelier danse de l'association Trisomie-21



L'après-midi sera consacré aux spectacles, avec en vedettes Médérice et Cliff Azor.