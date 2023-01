Faits-divers Défaut d'assurance, positif aux stupéfiants, non-port de gants : La totale pour ce cyclomotoriste

Poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie sur les routes de l’île, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés par les gendarmes des compagnies et les militaires de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie, ont procédé à de nombreux contrôles des mobilités sur les routes de l’île, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents. Ils ont relevé 324 infractions. Par NP - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 07:03

Faisant suite à l'accident mortel ayant coûté la vie à une jeune femme le 8 décembre 2022 sur la route des Tamarins, une opération "Retour sur les lieux du drame " a été effectuée vendredi après-midi dans le secteur où s'est produit cet accident.



Trois automobilistes ont été verbalisés pour des vitesses excessives, dont le pilote d'une motocyclette qui s'est vu retirer son permis de conduire pour s'être fait "flasher" à 153 Km/h au lieu des 110 km autorisés. Deux autres conducteurs ont été verbalisés pour usage de leur téléphone au volant.



Carton rouge pour un jeune cyclomotoriste contrôlé sur la route du Cap Lahoussaye à Boucan pour un non-port de gants. Il s'avère que son engin est également dépourvu de plaque d'immatriculation, que le changement de propriétaire n'a pas été effectué depuis l'achat du cyclo, il y a quelques mois.



Aucune assurance n'a été souscrite et le jeune pilote a été contrôlé positif aux stupéfiants. Le cyclo a été placé en fourrière administrative et le pilote devra répondre de ses actes ultérieurement devant la justice.



De leur côté, les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 14 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 20/01/2023 au 22/01/2023 permettant de relever 87 infractions soit 09 délits dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 9

(taux compris entre 0,50 et 0,84 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 4

- défaut de permis de conduire : 0

- refus d'obtempérer : 0



69 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la

constatation de 85 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 2

- défaut de port de casque : 2

- défaut d'équipement :8

- défaut de contrôle technique : 15

- autres : 85