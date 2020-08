A la Une ... Deejay Patrice, le Dj au cœur tendre du 974.

Figure incontournable de la Night 974, vous l’avez sûrement croisé dans les discothèques de l’île, sur les podiums des grands événements musicaux, ou encore sur la plus célèbre piste de danse “La Soucoupe Volante”. Lui c’est Deejay Patrice qui savoure pleinement sa quarantaine depuis quelques jours. Grand collectionneur de vinyles, Patrice est à la fois animateur, speaker, présentateur et surtout un Dj comblé. Portrait d’un DJ multiculturel et polyvalent, qui saura vous créer une soirée sur-mesure et l’ambiance dont vous avez toujours rêvé pour vos soirées. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 9 Août 2020 à 15:48 | Lu 681 fois

Originaire de Saint-Denis, Patrice a commencé son métier tout d’abord par la radio à l’âge de 14 ans avec Arc-En-Ciel Fm, Plus Fm, Exo Fm, Rsl Radio et Freedom.

“Je mixais déjà à cette âge là en parallèle pour les fêtes familiales mais tout à réellement démarré à l’aube de mes 18 ans où j’ai eu la chance de pousser des disques au Palladium de Saint Gilles. J’ai enchaîné plusieurs clubs de l’île (presque toutes je l’avoue), et cela fait 21 ans que je suis résident à Saint-Denis”.

Sa passion pour le deejaying, il l’a depuis tout petit. Quand il allait dans les mariages et autres événements familiaux, il restait toute la nuit à regarder les Dj mixer, à manipuler les vinyles, et il se disait qu’un jour il sera à leur place.

Animateur radio la semaine et disque-jockey le week-end, Patrice fait de belles rencontres artistiques, discute avec des chanteurs, des organisateurs de concerts, des Dj’, en autre Dj Skam (le petit indien dans la ville, c’est comme ça qu’il le taquine) qui le fit découvrir La Soucoupe Volante.

“La Soucoupe Volante était et restera pour moi la meilleure boîte de l’île, un patrimoine réunionnais, un monument. J’ai passé 10 années de ma vie là-haut, en premier lieu en tant que DJ, puis speaker, et enfin en tant que directeur artistique. Tout cela grâce à Monsieur Grondin Didier le gérant de l’époque. Un grand merci à lui. La Soucoupe Volante m’a permis de faire des rencontres incroyables, des clients qui sont devenus des amis, de nombreux artistes locaux et nationaux, et avoir un peu plus de notoriété”.



