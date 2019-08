A la Une .. Dédoublement des classes: Les effets attendus de la mesure





Initié en 2018, le dédoublement des classes de CE1, qui concernera dès cette rentrée dans l'île la moitié des écoles et étendue à 12 classes de grande section en Rep+, a pour objectif de permettre aux élèves les plus fragiles de bénéficier d'un encadrement renforcé "et ainsi attaquer la difficulté scolaire à la racine", indique l'académie de La Réunion.



Cette mesure s’inscrit dans la priorité donnée à l’école primaire par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse : 100% des élèves doivent maîtriser les enseignements fondamentaux à la sortie de l’école primaire (lire, écrire, compter et respecter autrui). Pour rappel, en France, plus de 20 % des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux à la fin de l'école primaire. Ces difficultés pèsent en particulier sur les élèves dont les familles sont elles-mêmes en situation de fragilité sociale, culturelle et économique.



Les objectifs de la mesure de dédoublement des classes étaient aussi : l’amélioration du climat scolaire dans les classes mais aussi des conditions de travail des enseignants, la personnalisation accrue des pratiques d’enseignement et enfin, le renforcement des formations et de l’accompagnement des professeurs.



L'étude menée par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) sur le dédoublement des CP en Rep+ (effective depuis la rentrée 2017)



Sur l'impact du dédoublement sur les compétences des élèves durant l'année 2017-2018, l'enquête montre que l'effet est de 8% d'écart-type en français et de 13% en mathématiques, en faveur des élèves de Rep+, par rapport au groupe témoin qui n'a pas bénéficié de la mesure de dédoublement.



Pour l'Éducation nationale, cet effet "est très significatif" puisque les élèves en classes dédoublées "ont en fin de CP des résultats supérieurs aux élèves issus de classes ayant des caractéristiques similaires mais n'ayant pas étudié dans des classes de salles réduites".



Ce dédoublement des classes de CE1 en Rep à La Réunion sera également à 12 classes de grande section classées en Rep. Cette mesure est anticipée dans l’académie puisque le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé sa mise en œuvre à compter de la rentrée 2020. Les écoles proposées sont :



- Cilaos : école Palmiste Rouge

- Le Port : écoles Benjamin Hoarau et Henri Wallon

- Saint-André : école Bras des Chevrettes

- Saint-Benoît : école Reine Pitou

- Saint-Paul : écoles Émile Hugot, Marcel Lauret, Ravine Daniel

- Tampon : école Coin tranquille

- Salazie : école élémentaires Roland Sellier. Chaque rentrée scolaire amène son lot de nouveautés. Une des mesures phares qui entre en vigueur dans notre académie est le dédoublement des classes dans les réseaux d'éducation prioritaire (Rep), qui concerne cette année les CE1 en Rep, mais aussi, avec une année d'avance, à des classes de grande section de maternelle de Rep et Rep+.Initié en 2018, le dédoublement des classes de CE1, qui concernera dès cette rentrée dans l'île la moitié des écoles et étendue à 12 classes de grande section en Rep+, a pour objectif de permettre aux élèves les plus fragiles de bénéficier d'un encadrement renforcé "et ainsi attaquer la difficulté scolaire à la racine", indique l'académie de La Réunion.Cette mesure s’inscrit dans la priorité donnée à l’école primaire par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse : 100% des élèves doivent maîtriser les enseignements fondamentaux à la sortie de l’école primaire (lire, écrire, compter et respecter autrui). Pour rappel, en France, plus de 20 % des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux à la fin de l'école primaire. Ces difficultés pèsent en particulier sur les élèves dont les familles sont elles-mêmes en situation de fragilité sociale, culturelle et économique.Les objectifs de la mesure de dédoublement des classes étaient aussi : l’amélioration du climat scolaire dans les classes mais aussi des conditions de travail des enseignants, la personnalisation accrue des pratiques d’enseignement et enfin, le renforcement des formations et de l’accompagnement des professeurs.L'étude menée par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) sur le dédoublement des CP en Rep+ (effective depuis la rentrée 2017) a établi que ces objectifs "ont été atteints" . En effet, lorsqu'ils sont interrogés sur les bénéfices induits par la réduction de la taille des classes, les enseignants sont 96,5% à rapporter "une meilleure compréhension des modes de raisonnement des élèves". 98,5% des professeurs interrogés ont également une "meilleure identification des élèves" et 82% relèvent une "meilleure dynamique de classe".Sur l'impact du dédoublement sur les compétences des élèves durant l'année 2017-2018, l'enquête montre que l'effet est de 8% d'écart-type en français et de 13% en mathématiques, en faveur des élèves de Rep+, par rapport au groupe témoin qui n'a pas bénéficié de la mesure de dédoublement.Pour l'Éducation nationale, cet effet "est très significatif" puisque les élèves en classes dédoublées "ont en fin de CP des résultats supérieurs aux élèves issus de classes ayant des caractéristiques similaires mais n'ayant pas étudié dans des classes de salles réduites".Ce dédoublement des classes de CE1 en Rep à La Réunion sera également à 12 classes de grande section classées en Rep. Cette mesure est anticipée dans l’académie puisque le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé sa mise en œuvre à compter de la rentrée 2020. Les écoles proposées sont :- Cilaos : école Palmiste Rouge- Le Port : écoles Benjamin Hoarau et Henri Wallon- Saint-André : école Bras des Chevrettes- Saint-Benoît : école Reine Pitou- Saint-Paul : écoles Émile Hugot, Marcel Lauret, Ravine Daniel- Tampon : école Coin tranquille- Salazie : école élémentaires Roland Sellier. NP Lu 186 fois





Dans la même rubrique : < > Flic-en-Flac : Un Espagnol arrêté avec Rs 3,5 millions d’héroïne Il dealait de la cocaïne entre les Pays-Bas, Nantes et son île La Réunion