Communiqué Découvrir La Réunion et ses trésors de façon inédite à bord d’un catamaran géant : Maloya





Maloya est un catamaran unique sur l’île et dans l’océan Indien de par ses dimensions et ses capacités d’accueil. Ses proportions : 21,85m de long sur 10,55m de large. Il pèse 33,5 tonnes, il a été conçu et adapté à la demande des créateurs de FestiYacht de Bourbon et peut accueillir jusqu’à 110 personnes en mode privatisation. L’objectif de FestiYacht de Bourbon est de devenir un acteur important du tourisme maritime sur l’île.



Le projet né en 2013 est porté par deux entrepreneurs : Franck Geneste et Thibaut Gasparoux. L’idée : proposer aux touristes mais aussi aux Réunionnais de découvrir ou redécouvrir leur île en longeant la côte sur un bateau unique à la Réunion. Ce maxi-catamaran offre toute une gamme de prestations allant de la croisière découverte tout public aux séminaires pour les professionnels en passant par des événements festifs et événementiels privés.

L’investissement sur Maloya est 100% privé, et n’est pas éligible à la défiscalisation. Le projet bénéficiera d’une subvention de l’Union européenne et de la Région Réunion au titre du développement touristique de la Réunion.

Sept emplois et bientôt deux autres sont créés (skippers, matelots, hôtesses d’accueil, assistante).



Les réservations se font dans un premier temps par téléphone auprès des hôtesses au 02 62 34 10 10, puis dès début février en ligne sur Après plus de quatre ans de travail acharné sur ce projet et plus de deux ans après le démarrage de sa construction, le maxi catamaran Maloya de FestiYacht de Bourbon a jeté l’ancre dans son port d’attache dans la Darse Titan de la Pointe des Galets au Port le dimanche 10 décembre vers 9h après un convoyage de près de trois semaines depuis Le Cap en Afrique du Sud. Welcome Maloya !Maloya est un catamaran unique sur l’île et dans l’océan Indien de par ses dimensions et ses capacités d’accueil. Ses proportions : 21,85m de long sur 10,55m de large. Il pèse 33,5 tonnes, il a été conçu et adapté à la demande des créateurs de FestiYacht de Bourbon et peut accueillir jusqu’à 110 personnes en mode privatisation. L’objectif de FestiYacht de Bourbon est de devenir un acteur important du tourisme maritime sur l’île.Le projet né en 2013 est porté par deux entrepreneurs : Franck Geneste et Thibaut Gasparoux. L’idée : proposer aux touristes mais aussi aux Réunionnais de découvrir ou redécouvrir leur île en longeant la côte sur un bateau unique à la Réunion. Ce maxi-catamaran offre toute une gamme de prestations allant de la croisière découverte tout public aux séminaires pour les professionnels en passant par des événements festifs et événementiels privés.L’investissement sur Maloya est 100% privé, et n’est pas éligible à la défiscalisation. Le projet bénéficiera d’une subvention de l’Union européenne et de la Région Réunion au titre du développement touristique de la Réunion.Sept emplois et bientôt deux autres sont créés (skippers, matelots, hôtesses d’accueil, assistante).Les réservations se font dans un premier temps par téléphone auprès des hôtesses au 02 62 34 10 10, puis dès début février en ligne sur www.fyb.re NP Lu 113 fois





Dans la même rubrique : < > Taxe d’apprentissage : Avec le RSMA devenir acteur de la réussite de la jeunesse réunionnaise ! Syndicat Sud Santé Sociaux : Situation du CHU Réunion