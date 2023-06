Découvrez toutes les candidates de Miss Réunion dans le bon ordre

Le Comité Miss Réunion fête ses 30 ans d'existence. Antenne Réunion, chargée de la diffusion de cérémonie de couronnement, a donc souhaité innover avec une présentation des candidates réalisée entre lundi et jeudi où les portraits des prétendantes ont été diffusés trois par trois.



Autre changement qui a sûrement perturbé les téléspectateurs mais aussi les commentateurs professionnels sur Facebook et Twitter, les prétendantes n'ont pas été dévoilées dans l'ordre de leur numéro attribué par le Comité. Une façon plus simple de connaître votre candidate préférée mais aussi et surtout de voter pour votre favorite grâce à des SMS payants. Car comme pour le conflit Russo-Ukrainien, l'argent est le nerf de la guerre. Même si on ne sait pas encore si l'inflation a aussi touché le coût des votes pour Miss Réunion.