Découvrez, sans plus tarder, le planning des ateliers Savane pour le mois de février !

Découvrez sans plus tarder l’intégralité du planning des ateliers Savane pour ce mois de février ! Plusieurs activités seront proposées autour de l’emblématique Savane de l’Ouest. Venez découvrir et réaliser les nombreuses activités ludiques articulées autour du patrimoine de la Savane. Un endroit magique offrant des points de vue magnifiques. Inscrivez-vous aux différents ateliers pour vivre -tout en respectant les gestes barrières et les règles d’hygiène-, un pur moment de plaisir ! (Photo d’illustration)



Samedi 6 février 2021



Animé par l’ÉCOLE JARDIN PLANÉTAIRE – Atelier Écriture de 9h à 12h

Où? Parc des Belvédères de Plateau Caillou

Intervenante : Peggy Lou GARBAL

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.



Atelier d’écriture sur le paysage. Observer, décrire, comprendre, s’exprimer sur le paysage à travers l’écriture, dans l’échange.



Équipement à prévoir et obligatoire : Masque, chapeau et bouteille d’eau.



Samedi 6 février 2021



Animé par l’association APPER – Atelier Ranger Moka de 8h à 11h

Où? Golf du Bassin Bleu à Villèle

Intervenant : Boris Astourne

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsavane@mairie-saintpaul.fr et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.



Dans la savane, allez à la rencontre des races locales menacées. Apprenez à suivre les pistes des animaux qui peuplent la Savane avec des éleveurs confirmés, fervents défenseurs des races domestiques et des animaux sauvages. Dégustez une infusion et les produits qu’offre la savane comme les oeufs de caille (non prélevés, issus d’un élevage local respectueux du Bien-Être animal) sous la fraîcheur des arbres remarquables.



Équipement à prévoir et obligatoire : Masque – baskets – casquette et bouteille d’eau.



