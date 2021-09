Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Découvrez notre patrimoine généalogique : Réunion-Seychelles





Au cinéma Cambaie, assistez à la projection du film documentaire “Digue digue a mwan” de l’auteure-réalisatrice Myrose HOAREAU à 10h. Un documentaire qui revient sur les retrouvailles entre Créoles de La Réunion et des Seychelles. La Digue tient son nom d’un bateau qui faisait partie d’une expédition exploratoire dirigée par le navigateur français Marion DUFRESNES en 1768. C’est là que vivent nos cousins et cousines, descendants de nos ancêtres communs : les MOREL, CHOPPY, HOARAU, MUSSARD, PAYET, SAINT-ANGE et bien d’autres. Après la projection, un débat avec le public clôturera cette séance.

À la maison SERVEAUX située au 81, Chaussée Royale, de 14h à 17h, une exposition et des ateliers généalogiques sur le thème de l’île de La Réunion et Îles des Seychelles, “une histoire de frères et de mer” seront programmés. Venez découvrir l’exposition sur le peuplement de La Digue et l’ouvrage “Île de La Réunion – Îles des Seychelles, Une histoire de frères et de mer”. Cette exposition a été réalisée par la Confrérie des Gens de la Mer et par l’historienne Jehanne Emmanuelle MONNIER, auteure du livre “Île de La Réunion – Îles des Seychelles, Une histoire de frères et de mer”. L’auteure sera présente en dédicace. Un atelier généalogique sera animé par le Président du Cercle Généalogique de Bourbon : Guy MARION.

Plus d’informations au 0262 34 49 20

