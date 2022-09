Culture Découvrez les tisanes péi à travers un jeu d’énigmes aux Makes

Dans le cadre des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre prochains, l’association Juliette Au Pays des marmailles organise « Tizane an lèr », un jeu d’énigme familial sur les plantes médicinales qui se déroule aux Makes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 à 14:56

Le communiqué :



Les journées européennes du patrimoine se tiendront les 16, 17 et 18 Septembre 2022. A cette occasion, l’Association « Juliette au Pays des Marmailles » organisera son grand jeu familial intitulé « Tizane an lèr », un jeu autour des plantes médicinales « péi », à l’aire des Platanes des Makes, située dans les hauts de Saint-Louis.



Dans la continuité de ses actions d’intérêt public et à vocation sociale, l’association « Juliette au Pays des Marmailles » a souhaité s’orienter vers la sensibilisation et la transmission intergénérationnelle lors de son Grand Jeu présenté lors des Journées Européennes du Patrimoine.



L’objectif étant de favoriser les rencontres et échanges intergénérationnels et de mettre en valeur le patrimoine naturel de la Réunion en améliorant la connaissance des plantes médicinales emblématiques des hauts de l’île et des savoir-faire traditionnels (tisanes) mais aussi de démocratiser la culture aux gens qui n’y ont pas accès.



Cette transmission se déploie par un format ludique sur la thématique des tisanes et l’usage traditionnel des plantes médicinales.



L’association a réalisé, avec les familles participantes, des sorties éducatives et culturelles autour des plantes médicinales. Ces rencontres ont été faites avec la collaboration de la pépinière l’Hibiscus située aux Avirons et l’APLAMEDOM (Association Plantes Aromatiques et Médicinales de la Réunion).



Ce Grand Jeu sera basé sur des énigmes et épreuves physiques en présence de « spécialistes » des plantes médicinales : Les membres de la confrérie des grands tisaneurs réunionnais donnent exceptionnellement accès à leur savoir, seuls les plus rusés s’en empareront.



Afin de marquer les esprits et de conserver une trace de ce qui a été fait lors des journées, les participants repartiront chacun avec un exemplaire de la feuille de route qui leur aura servi durant le jeu. Ce support pédagogique contiendra toutes les réponses et sera accompagné d’un glossaire relatant toutes les notions évoquées. Les membres des 3 premières équipes de chaque jeu gagneront un tee-shirt marqué « Sentié fah’Âme ».

Le programme:



Samedi 17 Septembre 2022

9h-12h : le grand jeu « tizane an lèr »

13h-14h : Bal lontan (avec kréabulle et Karl LAURET) 14h-16h : le grand jeu « tizane an lèr »



Dimanche 18 Septembre 2022

9h-12h : le grand jeu « tizane an lèr »

13h-14h : Bal lontan (avec kréabulle et Karl LAURET)



Est également prévue sur ces deux journées, l’exposition « Zistoir Do Moun » retraçant des portraits d’habitants des hauts de Saint-Louis retracés lors des journées intergénérationnelles organisées par l’Association.



Entrée gratuite sur réservation au 06 92 09 53 14.



