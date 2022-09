Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Découvrez les sorties “Zarlor” pour le mois d’octobre

Les Zarlor sont tous les bons plans de sortie pour découvrir l’Ouest de La Réunion. 22 balades ou randos guidées invitent les Réunionnais et les touristes de passage à découvrir la biodiversité, le patrimoine, la culture, l’histoire, de notre territoire, de Mafate au littoral en passant par les Hauts. Des balades en bord de mer, des randos sur des sentiers Zabitan, des visites de jardin, des balades culturelles spéciales Street-Art, des balades patrimoniales, des balades cultuelles, des randonnées botaniques, des randonnées de 2 ou 3 jours dans Mafate ou dans les Hauts pour une immersion dans la richesse du territoire…

Pour ce mois d’octobre, ce ne sont pas moins de 22 sorties guidées, sur le territoire de Saint-Paul, qui sont proposées par l’Office de Tourisme de l’Ouest :

Des ateliers culinaires ;

Des balades guidées dans des jardins ou en centre-ville pour admirer le street-art ou encore dans les lieux chargés d’histoire de la commune ;

Des randos patrimoine sur des sentiers pavés, sur des sentiers phares de la commune, sur des sentiers plus confidentiels… Voici les différentes dates :

Tous les mercredis et vendredis, de 9h à 11h + 1 samedi dans le mois

Balade en ville Sur les traces des premiers habitants

Samedi 1/10

Atelier gourmand – cuisine créole au Géranium au domaine des Orchidées au Maïdo

Atelier gourmand – cuisine créole au Géranium au domaine des Orchidées au Maïdo Week-end du 1er et du 2

Rando patrimoine – La Vallée essentielle – Ilet Alcide / Piton fougère Mercredi 5

Balade biodiversité sur l’Étang Saint-Paul Samedi 8

Balade o Jardin chez Paulo au Tour des Roches Jeudi 13

Rando patrimoine – Entre Boucan et Géranium à l’ilet Alcide Samedi 15

Rando patrimoine – Les premiers Bourbonnais – au Tour des Roches Dimanche 16

Rando La Glacière hors sentier Mercredi 19

Balade guidée street-art en centre-ville

Balade guidée street-art en centre-ville Jeudi 20

Rando sentier de Bord et forêt primaire du Maïdo Dimanche 23

Rando sentier pavé le Vieux Saint-Paul Mercredi 26

Balade biodiversité sur l’Étang Saint-Paul Jeudi 27

Rando sentier de Bord et forêt primaire du Maïdo Samedi 29

Balade Ô Jardin de Paulo

Balade Fonnkèr sur le pavé Lougnon

Atelier gourmand – cuisine créole au Géranium au domaine des Orchidées au Maïdo Les Zarlor, ce sont aussi des packs loisir, faisant la promotion de toutes les activités phares de Saint-Paul : des balades en bateau, en catamaran, des sorties en paddle ou en kayak, des baptêmes de plongée, des randos apnée au Cap Lahoussaye, du parachute ascensionnel, des descente VTT du Maïdo jusqu’aux plages, de la visite du tunnel de lave du Bassin Bleu, des massages dans des lieux uniques (à l’Hôtel Boucan Canot / en pleine nature à Cap Homard ou au Cap Lahoussaye)







