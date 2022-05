Découvrez les sorties “Zarlor” du mois de mai !

Les Zarlor sont tous les bons plans de sortie pour découvrir l’Ouest de La Réunion – Mafate, la côte et les Hauts. Il existe 2 grandes catégories de Zarlor :



Les balades guidées

– les balades en ville sur les 5 communes

– la balade botanique sur la Possession : du verger royal à l’écocité (nouveau Zarlor)

– la balade en kayak sur l’étang Saint-Paul

– la balade croyances et religions sur la ville du Port (nouveau Zarlor)

– la balade Bord’mer “la plage et son histoire” à l’hermitage

– les balades O jardin à la Fontaine Aromatique (Saint-Leu) et au jardin de Paulo (Saint-Paul)

– la balade Street Art à pied dans Saint-Paul

https://www.ouest-lareunion.com/zarlor/balades-guidees



Les randos guidées

– Grand Bénare – nouvelle formule – lever de soleil sur le Maïdo puis ascension du Grand Bénare

– Les Orchidées sauvages au Maïdo (nouveau Zarlor)

– Les crêtes de Dos d’Ane

– Le sentier Zabitan du Sel au Sucre sur Saint-Leu

– Le sentier pavé – Le Vieux Saint-Paul

https://www.ouest-lareunion.com/zarlor/randonnees-guidees



Nous proposons bien sûr tous les Zarlor loisirs, à consommer sans modération !, sorties idéales pour les vacances, à découvrir ici : https://www.ouest-lareunion.com/zarlor/loisirs

Toutes les réservations se font en ligne ici www.ouest-lareunion.com/zarlor