Découvrez les rendez-vous du Relais Assistants Maternels Itinérants de Saint-Paul

Les Relais Assistants Maternels (RAM) sont des lieux d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistants maternels et garde d’enfant à domicile et des enfants accueillis. Les parents et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil. Les RAM apportent aux professionnels de l’accueil individuel un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur offrant un cadre pour partager leur expérience à travers des rencontres et des échanges. Pour les enfants, c’est un lieu d’éveil et de socialisation.Jeux, goûter littéraire, jardinage, ateliers créatifs ou éveil musical, le Relais Assistants Maternels Itinérant (RAMI) de Saint-Paul propose tout au long de l’année, des ateliers ludiques et variés aux enfants accompagnés par un(e) assistant(e) maternel(le).L’équipe du RAMI, une éducatrice de jeunes enfants et une animatrice petite enfance, vous accueille dans les nouveaux locaux du RAM à Fleurimont mais aussi sur les lieux d’itinérance ; au CASE de Saint-Gilles-les-Hauts, au CASE de l’Etang, ou encore en extérieur pour des ballades pédagogiques (à Savannah, à la grotte des premiers français, à Boucan…)Découvrez le programme du mois en cliquant ici . Pensez à vous inscrire auprès de votre équipe du RAMI au 02 62 451 974 ou 06 93 914 048.Relais Assistants Maternels Itinérant5 Rue Grande Terre – 97460 – FleurimontFixe : 0262 451 974 / Portable : 0693 914 048Courriel : ram.laepi@spltibaba.re