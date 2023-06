Economie Découvrez les prix des carburants au 1er juin 2023

Les prix des carburants sont en baisse au mois de juin, annonce la préfecture de La Réunion. Par La rédaction - Publié le Mardi 30 Mai 2023 à 08:38

Super Sans Plomb : 1,63 euro/litre au 1er juin (soit une baisse de 9 centimes)



Gazole : 1,26 euro/litre au 1er juin (soit une baisse de 7 centimes)



Gaz : L'aide des collectivités est maintenue et le prix est gelé à 15 euros la bouteille.



Voici le communiqué de la préfecture :

Les déterminants de l’évolution mensuelle constatée conduisant à cette baisse des prix des carburants : Au mois de mai, la fin des fêtes de l’Aïd a entraîné une baisse de la demande de carburants en Asie. Par ailleurs, une hausse des stocks américains de carburants a entraîné une baisse des cours mondiaux (Brent en tête). En outre, les exportations chinoises de carburants ont été en hausse sur la même période. Ces 3 facteurs expliquent pour l’essentiel la baisse des cours à Singapour. En mai, les cours mondiaux des carburants ont été en nette baisse pour le sans-plomb (- 12,22 %) comme pour le gazole (- 10,94 %), ce qui a impacté le prix final de chaque produit de respectivement -9 centimes et - 7 centimes environ. Les cotations mensuelles du gaz quant à elles connaissent une légère hausse à 555 $/TM (dollars par tonne métrique) pour le butane (+ 1,83 %) et restent stables à 555 $/TM pour le propane. Le cours de l’euro face au dollar est quasiment stable (- 0,28 %, moyenne des parités à 1,0926 $ pour 1 €), sans influence sur le prix des carburants et augmentant de 1 centime environ celui du gaz. Diminution des contributions pour le financement des aides aux économies d’énergie de -1,03 %. Enfin, le fret maritime des carburants est stable (+ 0,02 %). Comme le prévoit la réglementation, le préfet fixe mensuellement les prix maximum des produits pétroliers suivants : Supercarburant sans plomb

Gaz de pétrole liquéfié Ces prix maximums (toutes taxes comprises) sont calculés en deux temps : Les prix maximums hors taxe sont établis à partir d'une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts réellement supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale. Les prix maximums toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le conseil régional et dont les recettes contribuent au financement de la région et de toutes les communes. Contrairement à l'Hexagone, l'État ne perçoit ni TVA, ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants consommés à La Réunion. L'observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximums, préalablement à leur application.