A la Une . Découvrez les prix des carburants au 1er février 2023

Le prix du gazole baisse, celui du super sans plomb augmente. Le prix de la bouteille de gaz reste bloqué à 15 euros Par NP - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 20:11

Prix de vente maximum des hydrocarbures à La Réunion à partir du 1er février 2023



Le prix du gazole continue de baisser (-1 ct par litre), le prix du super sans plomb augmente quant à lui de 4 cts par litre. La bouteille de gaz bénéficie toujours du soutien des collectivités et demeure à 15 euros.



Déterminants de l’évolution mensuelle constatée



· Suite à une explosion mortelle et un incendie dans une raffinerie en Chine, les acheteurs mondiaux ont dû se reporter sur d’autres marchés asiatiques, renchérissant le coût du sans-plomb, alors que la zone a dû en outre anticiper une importante baisse des exportations en raison du nouvel an lunaire.



· En janvier, les cours mondiaux des carburants étaient en forte hausse pour le sans-plomb (+ 11,03 %) et dans une moindre mesure pour le gazole (+ 2,26 %), impactant le prix final de respectivement + 6 centimes et + 1 centime.



Les cotations mensuelles du gaz quant à elles connaissent une nette baisse à 605 $/TM pour le butane et 590 $/TM pour le propane (soit – 6,92 % et – 9,23 %).



· L’euro continue sa tendance à se renforcer face au dollar (+ 1,56 %). La moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,0734 $ pour 1 € pour les carburants et 1,0721 $ pour le gaz, ce qui a un impact d’environ – 1 centime pour les carburants et – 14 centimes pour le gaz.



· Augmentation des contributions pour le financement des aides aux économies d’énergies, soit un impact de 1 centime sur les carburants.



· Le fret maritime, en baissant de plus de 38 %, permet une baisse du prix de 2 centimes par carburant.

maximums des produits pétroliers suivants : Supercarburant sans plomb Gazole Gaz de pétrole liquéfié Ces prix maximums (toutes taxes comprises) sont calculés en deux temps :

Tout d’abord, les prix maximums hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts réellement supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale. Puis les prix maximums toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil Régional et dont les recettes contribuent au financement de la région et de toutes les communes. Contrairement à l’Hexagone, l’Etat ne perçoit ni TVA, ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants consommés à La Réunion.

L’observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximums, préalablement à leur application. Comme le prévoit la réglementation, le Préfet fixe mensuellement les prixdes produits pétroliers suivants :L’observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximums, préalablement à leur application.