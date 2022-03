La grande Une Découvrez les prix des carburants à La Réunion au 1er avril : Hausse malgré la remise exceptionnelle

La préfecture de La Réunion vient de dévoiler le prix de vente maximum des hydrocarbures et du gaz à La Réunion à compter du 1er avril 2022. Il est à noter que la réduction de 15 centimes d'euros annoncée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise des hydrocarbures est déjà déduite du prix indiqué à la pompe. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 09:53

La crise géopolitique en Ukraine cause depuis mars des hausses historiques sur les cours des hydrocarbures. Dans ce contexte, une remise exceptionnelle de 15 centimes par litre est mise en place par l'État à partir du 1er avril 2022 et pour une durée de 4 mois. Cette remise atténuera fortement la hausse des prix des carburants au 1er avril, qui sera de 3 centimes par litre pour le sans-plomb et 5 centimes par litre pour le gazole.



Les prix au 1er avril :



Super Sans Plomb : 1,72 euro/litre (+1,78%)

Gazole : 1,36 euro/litre (+3,82%)

Gaz (€/bouteille de 12,5 kg) : 22,96 euro/litre (+9,28%)





Au cours du mois de mars 2022, les cotations sur les carburants à Singapour qui servent de référence pour le calcul des prix à La Réunion ont fortement augmenté par rapport au mois précédent. Le cours du baril de super sans-plomb est passé de 110 $ à 132 $ (soit une hausse de 20 %) et celui du gazole de 110 $ à 140 $ (+ 27 %). En comparaison, la moyenne des cours à Singapour sur l’année 2021 était de 68 $ pour le sans-plomb et de 70 $ pour le gazole. Les cours du super sans-plomb et du gazole ont donc pratiquement doublé entre 2021 et aujourd’hui.



La hausse des cotations pour avril 2022 est encore accentuée par l’affaiblissement de l’euro par rapport au dollar qui entraîne à lui seul une hausse du prix des carburants de près de 3 centimes par rapport au mois précédent.



Le taux d’octroi de mer perçu par les collectivités locales est inchangé à 22,5 % sur le sans-plomb et 5 % pour le gazole, mais son montant augmente en proportion de la hausse des prix des carburants et contribue donc à en accentuer les effets (+3,3 centimes par litre pour le super sans-plomb et + 1 centime par litre pour le gazole).



En revanche, les marges des distributeurs restent les mêmes en 2022 (à 9 centimes par hectolitre pour les grossistes et 12 centimes par hectolitre pour les détaillants) quel que soit le prix du litre et n’ont donc aucun impact à la hausse sur le prix du litre vendu à la pompe.



Au final, la répercussion des fortes hausses des cours mondiaux des carburants aurait dû entraîner une forte hausse du prix à la pompe de 18 centimes pour le sans-plomb et de 20 centimes pour le gazole.



Dans ce contexte, l’aide exceptionnelle de l’État de 15 centimes par litre qui s’applique à partir du 1er avril 2022 et pour une durée de 4 mois vient atténuer cette hausse qui s’établit au final à 3 centimes pour le sans-plomb et 5 centimes pour le gazole.

Grâce au dispositif réglementé de fixation des prix qui a été mis en place dans les DOM et à un niveau de taxation très inférieur à celui de la métropole, les prix des carburants demeurent donc très inférieurs à ceux de l’Hexagone où le prix moyen des carburants à la pompe se situe à plus de 2 € par litre le 28 mars 2022 (2,022 € pour le sans-plomb 95 et 2,16 € pour le gazole).



La remise de 15 centimes s'applique également sur le GNR mais uniquement lorsqu'il est utilisé comme carburant. Cette remise ne s'applique pas pour les autres utilisations du GNR tels que pour l’alimentation des chaudières et des fours.



En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle du butane enregistre également une nette hausse à 920 $/TM (soit + 18,71 %), tout comme celle du propane (895 $/TM, soit + 15,48 %). Le prix de la bouteille de gaz augmente finalement de 9,3%, à 22,96 €.



Regis Labrousse