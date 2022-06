A la Une . Découvrez les prénoms les plus donnés aux bébés en 2021 à La Réunion

L'INSEE a publié le classement régional des prénoms donnés aux bébés nés en France en 2021. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 15:53

Le prénom le plus populaire auprès des filles à La Réunion est "Jade" comme au niveau national. 60 petites "Jade" sont nées en 2021 à La Réunion. "Lyam" est le prénom le plus populaire à La Réunion en 2021, on en compte 87.