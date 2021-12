Découvrez les premiers résultats de la consultation citoyenne Ouest 2040

Durant 14 semaines, nous sommes allés à la rencontre des habitants et des usagers sur les 5 communes de la Côte Ouest, sur le littoral comme dans les Hauts, en passant par Mafate. Cette présence sur le terrain nous a permis de travailler avec plus de 800 participants aux ateliers, de recueillir plus de 2000 questionnaires et d’échanger avec de nombreuses personnes lors des 50 rencontres de proximité organisées sur tout le territoire Ouest.



Cette consultation nous a permis de dresser avec vous le portrait du territoire, identifier ses atouts et ses défis, partager les attentes pour demain.





Plus de 10 000 personnes se sont activement impliquées dans cette démarche, lors des ateliers, des rencontres de proximité, des publications en ligne, des questionnaires, …



Retrouvez l’essentiel de ce premier bilan dans la vidéo et dans la synthèse.



Vous souhaitez vous impliquer un peu plus dans ce projet de territoire ? Inscrivez-vous au Groupe de Travail Citoyen dès à présent (le nombre de places est limité) !