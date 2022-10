A la Une . Découvrez les premiers qualifiés pour la finale de L’Esport Réunion

Plusieurs équipes ont déjà validé leur ticket pour la finale de L’Esport Réunion sur League of Legends et sur FIFA. C’est une grande première à La Réunion car tous les compétiteurs engagés à ce stade de la compétition sont rémunérés et les grands vainqueurs décrocheront un bonus financier, comme dans tous les autres sports. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 10:55





La compétition a été rude et certains ont déjà validé leur ticket pour l’ultime étape et tenteront de remporter Le championnat multi-jeux inédit organisé par L’Esport Réunion va bientôt arriver à son point culminant avec la grande finale qui n’est plus qu’à quelques encablures. La Welcome Season a tenu toutes ses promesses.La compétition a été rude et certains ont déjà validé leur ticket pour l’ultime étape et tenteront de remporter la plus grosse part du “cash prize” , une prime financière répartie selon le classement définitif. Le lieu de la finale n’a pas encore été révélé par L’Esport Réunion mais l’événement se déroulera en décembre après les play-offs.

Les finalistes FIFA déjà connus



Les équipes en jeu ont montré tout leur talent lors de la Welcome Season durant ce mois d’octobre. TBK Esport termine premier de cette poule avec une seule défaite enregistrée face à Biju E-Sport, son adversaire pour la grande finale en fin d’année.Les deux équipes ont occupé les premières places des classements depuis l’Open Season et le début du championnat lancé par l’Esport Réunion. TBK Esport a cependant toujours fini devant Biju E-Sport tout au long des près de quatre mois de compétition.

Des play-offs pour League of Legends



Exhaust Esport a largement dominé ses compétiteurs et ne s’est jamais incliné durant la Welcome Season. L’équipe se qualifie donc logiquement pour la grande finale.







​Deux formations ont encore tout à jouer lors des play-offs qui auront lieu fin novembre. Estya Esport et Get Out Esport devront se départager pour rejoindre Exhaust Esport en finale. L’affrontement devrait être très disputé car les deux équipes ont terminé la Welcome Season à égalité lors de leurs confrontations directes avec une victoire chacune.





Rocket League et Valorant : la lutte commence



La Welcome Season sur ces deux jeux va démarrer ce week-end. Il y aura six journées étalées sur environ un mois.



Quatre équipes vont s’affronter dès ce vendredi soir sur Rocket League. IDMR est sorti en tête des barrages, suivi de près par SunMoon Esport qui avait terminé l’Open Season au sommet du classement. Legends E-Sport, abonné à la troisième place depuis le début de la compétition, devrait viser au moins une place dans les play-offs. L’outsider de la poule est Biju Esport, dernier qualifié pour cette étape de la compétition.







Les spectateurs pourront retrouver 4 équipes aussi sur Valorant. Elles ont toutes prouvé qu’elles avaient mérité leur place après avoir terminé l’Open Season et les barrages dans le même ordre : No Fear, Rising Sun, Exhaust Esport et La Meute.











La première journée de la Welcome Season de Rocket League est à suivre en direct ce vendredi dès 19 heures sur Twitch . Les résultats seront à retrouver sur la page Facebook de L’Esport Réunion La première journée de la Welcome Season de Valorisant sera diffusée ce samedi 15 octobre à partir de 14 heures sur Twitch. Le calendrier complet est aussi à retrouver sur le site de L'Esport Réunion



