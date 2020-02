Découvrez les premiers candidats des municipales qui ont enregistré leur liste

​Ils sont neuf candidats à s’être déjà déplacés en préfecture pour y enregistrer leur liste aux municipales.



Commençons par les maires sortants de l’Entre-deux et de Petite-Ile pour qui l’exercice n’aura été visiblement qu’une formalité.



Bachil Valy et sa liste "Entre-Deux Horizon 2026" et Serge Hoareau "Avec vous, pour Petite-Ile" peuvent voir venir sereinement leurs adversaires d'ici le premier tour.



À Saint-Leu, ils sont déjà deux à avoir rempli la formalité administrative : Karim Juhoor et Gérard Indiana.



À Saint-Louis, seule Sylvie Agathe a enregistré sa liste à la date du 17 février.



Dans l’Est, Serge Dalleau est le premier candidat de Bras Panon à avoir déposé sa liste.



Habitué des joutes électorales, le candidat de Lutte ouvrière Jean-Yves Payet a déjà déposé sa liste pour Saint-Benoît.



Daniel Jean-Baptiste a, lui aussi, bouclé sa liste et peut se projeter sereinement vers le premier tour des municipales à la Plaine des Palmistes.



À Saint-Rose, l’ancien maire Bruno Mamindy Pajany a lui aussi arrêté la liste de ses colistiers.



Les listes complètes conservent le droit de se retirer jusqu'à la date de clôture du dépôt des déclarations de candidatures le 27 février à 18 heures.