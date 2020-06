Communiqué Découvrez les modalités d'accueil dans les services de l'Etat à La Réunion à compter de ce 2 juin

A compter de ce jour, mardi 2 juin, la prise de rendez-vous auprès des services de la préfecture, des sous-préfectures n'est plus obligatoire. Découvrez l'ensemble des modalités d'accueil dans les services de l'Etat à La Réunion :

Services de la préfecture et des sous-préfectures

Accueil des usagers



Depuis le 18 mai, la préfecture, les sous-préfectures et les services de l’Etat accueillent les usagers uniquement sur rendez-vous y compris à l’accès aux points numériques.

A compter du mardi 2 juin la prise de rendez-vous n’est plus obligatoire.

En complément des gestes barrière et de la distanciation sociale , il est recommandé aux usagers de porter un masque. Les usagers seront sensibilisés au respect des recommandations sanitaires affichées dans l’ensemble des lieux réservés à l’accueil.

Horaires et protocole d’accueil à la préfecture

Bureau de la migration et de l’intégration

L’accueil du public aux guichets du bureau de la migration et de l’intégration a repris également depuis du 18 mai 2020 dans le respect des impératifs sanitaires :

Les usagers doivent impérativement se présenter seuls ou avec un seul accompagnant le cas échéant,

Les personnes à mobilité réduite ou considérées comme vulnérables doivent éviter de se présenter à la préfecture. Une permanence téléphonique est organisée tous les jours de 13h45 à 15h15 pour répondre à leurs questions et les guider dans leur démarche. Le numéro d’appel est le 0262 40 77 77. A noter :

La prolongation automatique des validités des titres de séjour est toujours en vigueur, comme indiqué sur le site de la préfecture : http://www.reunion.gouv.fr/ actualites-etrangers- prolongation-de-la-a6421.html . Nouvelles modalités : les usagers doivent adresser un mail à : courrier@reunion.pref.gouv.fr concernant les demandes suivantes : Le renouvellement de carte de résident,

Les documents de circulation pour étrangers mineurs,

Les changements d’adresse,

Les cartes de séjour « é tudiant »

L’ échange de permis de conduire é tranger s ’ effectuent d é sormais uniquement par courrier ou courriel.

Les personnes souhaitant prolonger leur visa court séjour en raison de l’impossibilité de retour dans leur pays d’origine sont invitées à contacter la préfecture par mail à l’adresse suivante : courrier@reunion.pref.gouv.fr .

Les autres services de la préfecture

Les autres services de la préfecture et des sous-préfectures fonctionnent normalement aux heures habituelles d’ouverture.

L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)



Les services de l’OFII situés dans les locaux de la préfecture seront ouverts à l’accueil du public sans rendez-vous, ni convocation, à compter du mardi 2 juin de 8h00 à 12h00. La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ( DJSCS)

Les services de la DJSCS accueilleront le public, uniquement sur rendez-vous, lorsque les démarches par procédures dématérialisées ne sont pas possibles.

Les usagers peuvent prendre rendez-vous en téléphonant au 02 62 20 54 54.



La direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL)

Les services de la DEAL accueilleront le public, uniquement sur rendez-vous, lorsque les démarches par procédures dématérialisées ne sont pas possibles.

Les usagers peuvent prendre rendez-vous en téléphonant au 02 62 40 26 26 ou adresser leur mail à :

deal-reunion@developpement- durable.gouv.fr

La direction de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts (DAAF)

À compter du lundi 11 mai, le service d'accueil de DAAF (site de Saint-Denis et site de Saint-Pierre) restera fermé au public, sauf sur rendez-vous pris par les services de la DAAF.

Les agriculteurs souhaitant être accompagnés dans les télédéclarations PAC pourront prendre rendez-vous avant la date limite du 15 mai.



Les usagers peuvent prendre rendez-vous en téléphonant au 02 62 30 89 89 ou adresser leur mail à :

daaf974@agriculture.gouv.fr

La direction régionale des finances publiques (DRFIP) Les locaux sont fermés au public mais les usagers peuvent contacter les services par téléphone et par messagerie.

Concernant la campagne de déclaration des revenus, la messagerie sécurisée sur impots.gouv.fr est disponible 7 jours sur 7, ainsi que les numéros de téléphone suivants :

0 809 401 401 de 10h à 21h

02 62 20 96 60 - 02 62 20 96 61 - 02 62 40 12 10 de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 (sauf dimanche et jours fériés).

Les contribuables peuvent également demander des rendez-vous téléphoniques.

La Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Les services de la DAC accueilleront le public sur rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait par mail à : la-reunion@culture.gouv.fr

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE)

Jusqu’au 1 er juillet 2020, l’accueil du public sera uniquement possible sur rendez-vous. Le visiteur sera pris en charge par l’agent qui aura fixé le rendez-vous. Les échanges seront mis en œuvre dans le cadre du respect des gestes barrière et de distanciation sociale.



Il convient de composer pour obtenir des renseignements portant sur :

le droit du travail le 0 806 000 126,

la concurrence, la consommation, la répression des fraudes et la métrologie le 0262 90 21 41,

l’activité partielle et les mesures d’accompagnement économique le 0262 94 07 07. Les services peuvent être joints par messagerie à l’adresse suivante 974.direction@dieccte.gouv.fr

À compter du mercredi 1 er juillet les accueils de la DIECCTE seront ouverts au public.

La direction de la mer sud de l’océan Indien ( DMSOI) Les services de la DMSOI sont ouverts au public le matin sur prise de rendez-vous dm -soi@developpement-durable. gou v .fr , ou par téléphone au 02 62 42 05 50 (service des activités maritimes et des gens de mer).