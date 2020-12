Rubrique sponsorisée Découvrez les informations pratiques du TCO pour cette fin d’année !

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 18:28 | Lu 146 fois

aux collectes de déchets décalées, en raison des jours fériés : Article 25 décembre férié

Habitants de la commune de Saint-Paul, voici une information pratique qui vous concerne.

Le vendredi 25 décembre 2020 étant un jour férié, il n’y aura pas de collecte d’emballages recyclables (bacs jaunes), d’ordures ménagères (bacs bleus ou verts), de déchets végétaux ni d’encombrants ce jour-là.

Toutes les collectes habituellement assurées le vendredi seront décalées au samedi 26 décembre 2020.

Pour le bon déroulement des collectes, le TCO vous remercie de bien vouloir : respecter votre calendrier de collecte ;

sortir vos déchets (bacs ou vrac) uniquement la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même (les bacs devront être rentrés après la collecte) ;

déplacer les véhicules pouvant gêner le passage des camions de collecte ;

Pour un tri correct des déchets et pour la prévention sanitaire : Compte-tenu du contexte sanitaire relatif à l’épidémie de Covid-19, le TCO vous invite à jeter les mouchoirs/masques/gants usagés dans le bac d’ordures ménagères (après les avoir gardés dans un sac dédié fermé 24h avant de le mettre dans le sac poubelle). Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe et depuis le portable suivant opérateur mobile) du TCO : du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h.

Article 1er janvier férié

Le vendredi 1er janvier 2021 étant un jour férié, il n’y aura pas de collecte d’emballages recyclables (bacs jaunes), d’ordures ménagères (bacs bleus ou verts), de déchets végétaux ni d’encombrants ce jour-là.

Toutes les collectes habituellement assurées le vendredi seront décalées au samedi 2 janvier 2021. À la fermeture des équipements et du TCO les jours fériés et les après-midis du 24 et du 31 décembre 2020 Fermeture des équipements les jours fériés

Les déchèteries et centres de propreté, Trokali ainsi que la fourrière animale intercommunale du TCO seront, comme habituellement, fermés au public le vendredi 25 décembre 2020 et le vendredi 1er janvier 2021. À noter que la veille de ces jours fériés, jeudi 24 et jeudi 31 décembre 2020, les déchèteries et centres de propreté fermeront exceptionnellement à 15h et la fourrière animale intercommunale à 16h. Pour toute urgence relative à la fourrière animale :

En cas de chien dangereux ou d’animal mort sur la voie publique, appelez le Numéro Vert du TCO 0 800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion et suivant opérateur mobile). La messagerie sera activée. Laissez votre message, avec toutes les informations utiles : vos nom et prénom, l’objet de votre appel, le numéro de téléphone auquel vous joindre. Un agent d’astreinte de la fourrière animale vous recontactera pour intervenir dès que possible.

En cas de chien dangereux ou d’animal mort sur la voie publique, appelez le Numéro Vert du TCO 0 800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion et suivant opérateur mobile). La messagerie sera activée. Laissez votre message, avec toutes les informations utiles : vos nom et prénom, l’objet de votre appel, le numéro de téléphone auquel vous joindre. Un agent d’astreinte de la fourrière animale vous recontactera pour intervenir dès que possible. Pour toute autre demande : renseignement, réclamation, signalement, … retrouvez tous vos services en ligne dans l’Espace Habitant ou l’Espace Entreprise, suivant la situation et la nature de la demande. Adoptez le bon geste ! Pensez à bien compacter vos cartons et emballages divers, surtout en cette période de fêtes où les papiers cadeaux sont nombreux… Cela vous laissera plus de place dans le bac jaune destiné à la collecte ou prendra moins de volume dans le véhicule si vous comptez les apporter en déchèterie.

Fermeture du TCO les 24 et 31 décembre après-midis

Les services du TCO seront fermés les jeudis 24 et 31 décembre 2020 à partir de 12h.

Les vendredis 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021, étant fériés, les services du TCO seront également fermés et ce toute la journée.

Vous pouvez aussi retrouver ces infos sur la

