Découvrez les films et séries les plus attendus en 2021

Teddy, La Casa de Papel ou encore Jamie, l'année 2021 promet de belles pépites cinématographiques que ce soit en salles ou en streaming. Par Aglaë Hoarau - Publié le Lundi 4 Janvier 2021 à 13:57 | Lu 946 fois

Après une année 2020 particulière pour les salles obscures, elles espèrent des jours meilleurs pour cette nouvelle année. Le grand écran mais aussi le streaming pourra compter sur les belles affiches à venir.



Du drame à la comédie dans les salles de ciné



Parmi les plus attendus de cette année 2021, "Jamie" réalisé par Jonathan Butterell. Après la comédie musicale, c’est en version film que l’on pourra vivre l’histoire vraie de cet adolescent. Jamie New, âgé de 16 ans ne se sent pas à sa place. Devenir une drag queen et d’en faire son métier est son rêve. Avec les encouragements de sa mère et de ses amis, le jeune homme va surmonter les préjugés, endurer la moquerie et l’intimidation pour enfin sortir de l’ombre et révéler au monde qui il est vraiment. Rendez-vous le 3 mars pour découvrir cette histoire qui fait écho à "Miss" sorti récemment.



Le premier film des frères Boukherma, intitulé "Teddy "est aussi très attendu du public. Un film qui plonge dans le décor des Pyrénées, où un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, vit avec son oncle adoptif. Alors que l’adolescent semble vivre la parfaite histoire d’amour avec sa petite amie, Teddy est griffé par une bête un soir de pleine lune...



Parmi les classiques, on ne peut pas oublier la 25e aventure de James Bond. Mourir peut attendre" de Cary Joji Fukunaga verra le jour le 31 mars. L’agent 007 a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il faut absolument sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Ce James Bond sera l'occasion pour Daniel Craig de dire adieu à 007.



Côté Marvel, la saison promet également quelques nouveautés. Entre "Wanda Vision" dont la sortie se fera le 15 janvier 2021, "Falcon et le Soldat de l'Hiver" prévu le 19 mars, "Black Widow" le 5 mai 2021 et "Loki" également en mai, les fans de super-héros seront comblés.



Parmi les immanquables, on trouvera également Fast and Furious, dont la sortie est prévue le 26 mai. Pour cette neuvième aventure, l’équipe de Vin Diesel et Michelle Rodriguez embarquent sur les routes terrestres et spatiales…



On y retrouve également Top Gun 2 qui sortira le 14 juillet 2021. Les fans qui attendent depuis 34 ans la suite des aventures du pilote incarné par Tom Cruise seront ravis de connaître le fin mot de ses périples.



Pour la fin d’année 2021, deux suites de blockbusters très attendues arriveront sur les grands écrans: "Avatar 2", qui sortira le 17 décembre et "Matrix 4" dont la sortie est prévue le 22 décembre prochain.



Côté streaming, on embarque pour de nouveaux horizons sur les séries



La Casa de Papel tirera sa révérence cette année avec sa dernière saison. Les fans sauront enfin si Miguel Ángel Silvestre sera le grand amour de Tokyo (Úrsula Corberó), mort avant le début de la série, comme le laissent penser des images du tournage.



La saison 3 de "You" sera aussi distribuée cette année même si la date exacte n’est pas encore dévoilée. Que serait la série sans Joe Goldberg ? Impossible d'imaginer une saison 3 sans l'acteur Penn Badgley... et ce surtout après avoir vu le final de la saison 2. L'actrice Victoria Pedretti (qui incarne la charmante Love) sera elle aussi de retour dans la suite.



La série "Elite" a officiellement été renouvelée pour une saison 4. Une bonne nouvelle dévoilée par les acteurs dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de Netflix. Si la date exacte n’est pas encore dévoilée, la série promet des différences avec le départ de certains acteurs.



Quelques nouveautés sont aussi à noter comme par exemple "Lupin dans l'ombre d'Arsène" dont la date de sortie est prévue le 8 janvier 2021. Une série où l'on retrouvera les talents du célèbre comédien Omar Sy qui tient le rôle d'un personnage s'inspirant du livre de Maurice Leblanc et cambriolera le musée du Louvre.