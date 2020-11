La grande Une Découvrez les différents scénarios de sécurisation de la Route de Cilaos et leur coût

Depuis le 16 octobre et ce jusqu’au 16 décembre, la Région Réunion consulte la population sur le projet de sécurisation de la RN5, route de Cilaos. Plusieurs scénarios à coûts variables sont étudiés et soumis à concertation. Par PB - Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 à 17:44 | Lu 1123 fois

Durant de longues semaines, le cirque de Cilaos a été coupé du reste du monde en 2018. Plusieurs éboulis majeurs s’étaient produits, emportant, lors de certains épisodes, une partie de la route longue de 30 km. Si un nouvel accès en rivière a été livré depuis, celui-ci reste soumis aux aléas climatiques. En mars dernier par exemple, un nouvel éboulis a coupé à nouveau la circulation.



Face aux enjeux de sécurité pour les habitants et les usagers du cirque mais aussi aux enjeux économiques et touristiques, la Région soumet à concertation du public un projet de sécurisation de la RN5. L’objectif est également de faciliter l’accès aux transports en commun et poids lourds. Les travaux porteront sur 6 km du secteur des Aloès jusqu’à l’Ilet Furcy.



Pour la première partie de la route actuelle en sortant de la Rivière Saint-Louis des aménagements de reprise de virages et mise en place de filets en falaise sont prévus. Ensuite il s’agira de proposer un nouveau tracé de 4 km au niveau des Aloès. Le montant des travaux pour la descente des Aloès est estimé à 3 millions d’euros.

Des ponts moins chers mais avec appuis en rivière



Pour franchir le Bras de Cilaos vers l’ilet Roland, un premier pont de 220m de longueur avec trois possibilités sont proposées. Un pont en arc, sans pile en rivière donc pas de risque pour la faune aquatique mais avec mesures d’effarouchement pour les oiseaux marins à 14,8 millions d’euros. Deux autres ponts moins chers mais avec des appuis en rivière avec pression sur l’environnement aquatique et nécessité d’affouillement sont également proposés.



Puis plusieurs options pour la traversée de l’Ilet Roland: un grand déblais sur 360 m avec une protection contre les chutes de blocs pour 2 à 4 millions d’euros à fort impact sur les zones boisées ou une tranchée couverte de 12 millions qui, elle aussi impacte les espaces naturels sans compter les difficultés techniques. La route se poursuivrait en remblai sur 840 m en rive gauche pour un montant de 17 à 21 millions d’euros ou via deux ouvrages d’art pour 19 millions d’euros.

Une solution avec impact sur le bâti



Les possibilités à l’entrée sud de l’Ilet Furcy sont là encore multiples. La route en remblai coûte 1,5 million d’euros sans impact sur le bâti mais impact important dans l’intégration paysagère et pour le lit de la rivière. La construction d’une route sur le terrain naturel pour moins de 500.000 euros implique cependant la destruction d’au moins deux maisons. La route contourne ensuite l’îlet Furcy, sans impact sur le bâti, avant un dernier pont sans appui en rivière jusqu’à la nouvelle route à la RN5.



Les coûts vont donc varier selon les choix opérés par le maître d’ouvrage, la Région. Deux grosses sections, les Aloès/Bas du Ruisseau (45 millions d’euros) et Bas du Ruisseau/Ilet Furcy (40 millions d’euros) engloutissent près de 95% de l’enveloppe prévisionnelle de la Région qui sollicitera les fonds du Feder.



La moyenne de toutes les solutions techniques proposées élève ce projet de sécurisation de la route de Cilaos à 90 millions d’euros estimés, sans compter les études. Après finalisation des études et procédures administratives, le chantier devrait commencer en 2023 et durer au moins 4 ans.





