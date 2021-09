Découvrez les candidates de Miss Saint-Denis 2021

L'association Event Folie's annonce le maintien de la 11ème édition de Miss Saint-Denis. Dirigée par Logan Payet, l'association Event Folie's donne rendez-vous le samedi 16 octobre 2021. l'événement se tient en partenariat avec la ville de Saint-Denis et différents partenaires privées.



L'élection de Miss Saint Denis 2021 se déroulera au Grand Salon d'honneur de l'ancien hôtel de Ville de Saint-Denis, avec le respect du protocole sanitaire actuellement en vigueur. L'organisation précisera ultérieurement les horaires en fonction de l'évolution de la situation sanitaire à La Réunion.



D'ici là, découvrons les huit candidates au titre de Miss Saint-Denis :



Candidate N° 1 : VIRAYE Laurine, 21 ans, Moufia

Candidate N° 2 : GRONDIN Marine, 21 ans, Bois de Nèfles Sainte-Clotilde

Candidate N° 3 : BERTRAND Zoé, 21 ans, Saint-François

Candidate N° 4 : RIVIERE Gwénaëlle, 20 ans, le brûlé

Candidate N° 5 : ISMAEL Aaliya, 21 ans, Sainte-Clotilde

Candidate N° 6 : KARANI Youmna, 19 ans, Saint-jacques

Candidate N° 7 : JUGUANT Kathleen, 18 ans, la Bretagne

Candidate N° 8 : LAURET Charlotte, 20 ans, la Bretagne



Depuis maintenant 3 ans, les Dionysiennes et Dionysiens peuvent voter dès à présent pour leur candidate préférée par SMS au 7010 pour La Réunion et au 71718 pour la métropole, suivi du numéro de la candidate.



Voici la photo de groupe en sachant que la candidate à droite de la photo est la numéro 1, etc...