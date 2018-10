Découvrez les adversaires de la Jeanne d'Arc et de l'AS Sainte-Suzanne en Coupe de France

Le tirage au sort du septième tour de Coupe de France pour les clubs de l'Outre-Mer vient de livrer aujourd'hui, à 14h30 à Paris (17h30 Réunion) depuis le siège de la Fédération Française de Football, les noms des adversaires des clubs réunionnais.



La SS Jeanne D'Arc accueillera Besançon Football (région Bourgogne-Franche-Comté) et l'AS Sainte-Suzanne se déplacera en métropole sur le stade de Sainte-Geneviève Sports (région Île-de-France).



Le week end dernier, l'AS Sainte-Suzanne s'était imposée à l’issue de la séance des tirs au but face à la Tamponnaise. Le premier club qualifié a été rejoint dès le lendemain par la Jeanne d'Arc, disposant de la JS Saint-Pierroise 1 à 0, faisant des deux clubs qualifiés les représentants du foot réunionnais lors des phases à élimination directe de la Coupe de France.



Depuis hier déjà, les équipes d'Outre-Mer connaissaient les clubs de métropole qu'ils sont susceptibles de rencontrer lors du 7e tour de la Coupe de France.



Parmi ces adversaires, 5 clubs de National 3 (ES Thaonnaise, FC Versailles 78, Stade Poitevin FC, Besançon Football et FC Côte Bleue), 4 clubs de National 2 (Sainte-Geneviève Sports, AF Bobigny, SAS Épinal Football et Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC) et enfin 2 clubs pensionnaires de National 1 (Entente Sannois Saint-Gratien et US Concarneau). Les matches auront lieu les 17 et 18 novembre.