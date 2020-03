A la Une .. Découvrez le ticket de caisse très salé chez un bazardier 10€ pour trois carottes et deux patates : ce n'est pas la crise pour tout le monde.





En ces temps de chômage technique généralisé, de faillites en vue pour les petits entrepreneurs faute d'activité, certains en profitent pour pratiquer des prix ahurissants. Tel ce marchand de fruits et légumes de Saint-Benoît qui vend ses pommes de terre à plus de 6€ le kilo.



"Je me dis qu'on est vraiment en guerre. Il faut payer très cher ce que l'on mange maintenant. Tout le monde sait que les prix explosent, mais c'est normal", s'indigne ce Zinfonaute. Hormis le prix scandaleux des pommes de terre, le prix de la carotte pays est naturellement plus salé que la carotte d'Australie en temps normal.



