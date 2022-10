Actu Ile de La Réunion Découvrez le sentier sous-marin de l’Hermitage | Planning d’octobre et de novembre 2022

La Réserve Naturelle Marine de La Réunion, vous invite à venir découvrir, gratuitement, accompagné d’un guide expérimenté, la richesse et la fragilité du récif corallien de l’Hermitage. Par TCO - Publié le Lundi 10 Octobre 2022 à 09:38

Rendez-vous : Les 26 et 29 octobre 2022 : 9h45 | 10h45 | 13h15

Les 12 et 30 novembre 2022 : 9h45 | 10h45 | 13h15 Infos essentielles Pensez à vous munir de vos palmes, masque et tuba (matériel non fourni et obligatoire).

L’activité se déroule dans le « lagon » de l’Hermitage, un stand d’accueil de couleur bleu est installé sur le haut de plage de l’Hermitage, 100m au sud du restaurant « Go Cap Méchant ». Elle peut être annulée si les conditions météorologiques ne sont pas satisfaisantes. + d’infos et réservations : 0692 89 18 68



