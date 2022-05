Découvrez le replay de l’émission Rant dann’ ron èk Saint-Paul dédiée aux aménagements réalisés dans les cimetières de la Commune

Découvrez l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion !



Depuis plus d’un an, la Ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous sur Antenne Réunion tous les 15 jours, les mercredis à 13h10, pour découvrir son Histoire, son patrimoine mais aussi ses actualités. Du battant des lames au sommet des montagnes, la Commune de Saint-Paul est l’une des plus grandes villes de France dont le territoire est en constante évolution.



Aménagement, actions santé, animations sportives ou culturelles, éducation, restauration scolaire, infrastructures, environnement… Ce magazine, dont le premier épisode a été diffusé le 14 avril dernier, aborde toutes les thématiques relatives au territoire.



Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi !



Pour ceux qui auraient loupé ce 30ème numéro, voici le replay de l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion ce mercredi 25 mai !



Le thème de cette émission : les différents travaux d’aménagement réalisés dans les cimetières du territoire.



Pour visionner l’émission, cliquez sur ce lien.